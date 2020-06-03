"Он жадный". Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о разногласиях с нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой.

"В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный. До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Он был клиентом моего агентства, мы ему помогали покупать квартиру в Москве, юридически сопровождали. Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми", - рассказал Малафеев в интервью каналу Василия Уткина в YouTube.

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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