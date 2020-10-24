"Он жестокий парень": Шюррле вспомнил о работе с Моуринью

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"Он жестокий парень": Шюррле вспомнил о работе с Моуринью

Немецкий футболист Андре Шюррле, завершивший карьеру в июле этого года, признался, что ему было сложно выступать за "Челси", когда команду возглавлял Жозе Моуринью.

"Он жестокий парень. Я не мог понять, почему он так обращается со мной и с другими людьми. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, чего он хотел и с какими ресурсами работал. Но в то время я правда не мог справиться с этим из-за резкости и психологического давления. Было очень сложно. После общения с ним я часто ехал домой и думал, что я больше не вынесу этого. Он оказывал очень сильное давление.

Неоднократно случалось, что я начинал матч в старте, а потом он менял меня в перерыве. В следующей игре я был уже на трибунах. Тогда я не мог этого понять, это било по самооценке. Моё эго было задето. Тогда я начал думать не о том. Иногда мне казалось, что на тренировках он смотрит только на меня, хотя, вероятно, это было не так", - приводит слова экс-полузащитника Goal.com.

Напомним, что Шюррле выступал за "Челси" с 2013 по 2015 год. Именно в этот период он стал героем ЧМ-2014, отдав голевой пас в финале мундиаля. Последним его клубом был московский "Спартак".

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