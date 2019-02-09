Он жил футболом: Жардим мощно высказался о погибшем игроке

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Он жил футболом: Жардим мощно высказался о погибшем игроке

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал информацию о гибели игрока "Кардиффа" Эмилиано Салы. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

"Я встречался с Салой, будучи тренером. Он человек, который жил футболом. Эмилиано был сильной личностью, бойцом. Больше я ничего не могу сказать. Приношу свои соболезнования его семье", - сказал Жардим. 

Напомним, футболист стал игроком "Кардиффа" в зимнее трансферное окно. 21 января он летел во Францию, чтобы попрощаться с одноклубника. Его самолет пропал с радаров и, спустя несколько дней, поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша с телом Салы и пилота.

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