Он жил футболом: Жардим мощно высказался о погибшем игроке
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал информацию о гибели игрока "Кардиффа" Эмилиано Салы. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
"Я встречался с Салой, будучи тренером. Он человек, который жил футболом. Эмилиано был сильной личностью, бойцом. Больше я ничего не могу сказать. Приношу свои соболезнования его семье", - сказал Жардим.
Напомним, футболист стал игроком "Кардиффа" в зимнее трансферное окно. 21 января он летел во Францию, чтобы попрощаться с одноклубника. Его самолет пропал с радаров и, спустя несколько дней, поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша с телом Салы и пилота.
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