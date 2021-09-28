Онана близок к переходу в итальянский топ-клуб

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Онана близок к переходу в итальянский топ-клуб

Фото: инстаграм Андре Онаны/Автор неизвестен

Камерунский вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана близок к переходу в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически договорился с голкипером, который летом станет свободным агентом. Онана отказался продлевать контракт с "Аяксом", поэтому покинет клуб бесплатно.

25-летний Онана в настоящее время отбывает дисквалификацию за употребление допинга. На поле он может вернуться в ноябре.

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