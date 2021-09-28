Онана близок к переходу в итальянский топ-клуб
Фото: инстаграм Андре Онаны/Автор неизвестен
Камерунский вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана близок к переходу в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб практически договорился с голкипером, который летом станет свободным агентом. Онана отказался продлевать контракт с "Аяксом", поэтому покинет клуб бесплатно.
25-летний Онана в настоящее время отбывает дисквалификацию за употребление допинга. На поле он может вернуться в ноябре.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|26
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|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|26
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|26
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
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