Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"
"Боруссия" из Дортмунда недовольна основным вратарём команды Романом Бюрки и все еще подыскивает нового вратаря. Одним из претендентов стал Андре Онана из "Аякса", сообщает Bild.
Камерунец является приоритетным кандидатом на приобретение. Если же его не получится подписать, то у "шмелей" есть запасной план по которому команда будет пытаться заполучить Петера Гулачи из "РБ Лейпцига" или Одиссеаса Влаходимоса из "Бенфики".
Хотя сам "Аякс" не хочет расставаться с 24-летним голкипером, сам футболист уже заявлял, что хотел бы сменить клуб.
Transfermarkt оценивает вратаря в € 36 млн.
В сезоне-2020/2021 Онана провел в составе "Аякса" 26 матчей и пропустил 22 гола. В девяти играх Андре сумел сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20