Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"

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Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию""Боруссия" из Дортмунда недовольна основным вратарём команды Романом Бюрки и все еще подыскивает нового вратаря. Одним из претендентов стал Андре Онана из "Аякса", сообщает Bild.

Камерунец является приоритетным кандидатом на приобретение. Если же его не получится подписать, то у "шмелей" есть запасной план по которому команда будет пытаться заполучить Петера Гулачи из "РБ Лейпцига" или Одиссеаса Влаходимоса из "Бенфики".

Хотя сам "Аякс" не хочет расставаться с 24-летним голкипером, сам футболист уже заявлял, что хотел бы сменить клуб.

Transfermarkt оценивает вратаря в € 36 млн.

В сезоне-2020/2021 Онана провел в составе "Аякса" 26 матчей и пропустил 22 гола. В девяти играх Андре сумел сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.

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