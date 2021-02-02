Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"

"Боруссия" из Дортмунда недовольна основным вратарём команды Романом Бюрки и все еще подыскивает нового вратаря. Одним из претендентов стал Андре Онана из "Аякса", сообщает Bild.

Камерунец является приоритетным кандидатом на приобретение. Если же его не получится подписать, то у "шмелей" есть запасной план по которому команда будет пытаться заполучить Петера Гулачи из "РБ Лейпцига" или Одиссеаса Влаходимоса из "Бенфики".

Хотя сам "Аякс" не хочет расставаться с 24-летним голкипером, сам футболист уже заявлял, что хотел бы сменить клуб.



Transfermarkt оценивает вратаря в € 36 млн.