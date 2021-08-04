Онана отклонил предложение "Лиона"

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Онана отклонил предложение "Лиона" Фото: инстаграм Онана

Вратарь "Аякса" Андре Онана не заинтересован в переходе в "Лион".

Как сообщает журналист Николо Скира, клубы уже достигли договоренности по трансферу 25-летнего камерунца, но голкипер отклонил предложение "ткачей".

Отмечается, что, скорее всего, Онана отработает свой контракт с "Аяксом" до лета 2022 года.

Напомним, что сейчас Онана отбывает дисквалификацию за употребление фуросемида.

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