Онана отклонил предложение "Лиона"
Фото: инстаграм Онана
Вратарь "Аякса" Андре Онана не заинтересован в переходе в "Лион".
Как сообщает журналист Николо Скира, клубы уже достигли договоренности по трансферу 25-летнего камерунца, но голкипер отклонил предложение "ткачей".
Отмечается, что, скорее всего, Онана отработает свой контракт с "Аяксом" до лета 2022 года.
Напомним, что сейчас Онана отбывает дисквалификацию за употребление фуросемида.
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