Онана прокомментировал годичное отстранение от футбола за допинг
Голкипер "Аякса" Андре Онана сделал заявление о своей дисквалификации сроком на один год.
Напомним, что камерунского вратаря наказали за нарушение антидопинговых правил - в его организме был обнаружен фуросемид.
"Хочу всем объяснить, что произошедшее - это результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит запрещённое вещество, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял её, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом.
С уважением отношусь к дисциплинарному комитету УЕФА, но не согласен с их решением по этому делу. Я считаю наказание чрезмерным, поскольку УЕФА признал, что это была непреднамеренная ошибка. Все знают, что я придерживаюсь здорового образа жизни. С самого начала карьеры футболиста я всегда был против использования допинга. Мне 24 года, и на протяжении последних нескольких сезонов мне повезло играть практически каждую минуту матчей "Аякса" и сборной Камеруна, я признавался лучшим вратарём чемпионата Нидерландов в последние четыре года и лучшим вратарём Африки в последние три.
Я хочу сказать, что мне незачем использовать допинг, чтобы сделать свою карьеру лучше. Я обжалую решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать невиновность и очистить своё имя. Надеюсь скоро вернуться на поле, чтобы делать то, что я люблю, и помогать своим партнёрам. Я бы хотел поблагодарить "Аякс" и сборную Камеруна за их поддержку и веру в меня", - написал Онана в твиттере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23