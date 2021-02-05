Онана прокомментировал годичное отстранение от футбола за допинг

Голкипер "Аякса" Андре Онана сделал заявление о своей дисквалификации сроком на один год.

Напомним, что камерунского вратаря наказали за нарушение антидопинговых правил - в его организме был обнаружен фуросемид.

"Хочу всем объяснить, что произошедшее - это результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит запрещённое вещество, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял её, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом.

С уважением отношусь к дисциплинарному комитету УЕФА, но не согласен с их решением по этому делу. Я считаю наказание чрезмерным, поскольку УЕФА признал, что это была непреднамеренная ошибка. Все знают, что я придерживаюсь здорового образа жизни. С самого начала карьеры футболиста я всегда был против использования допинга. Мне 24 года, и на протяжении последних нескольких сезонов мне повезло играть практически каждую минуту матчей "Аякса" и сборной Камеруна, я признавался лучшим вратарём чемпионата Нидерландов в последние четыре года и лучшим вратарём Африки в последние три.

Я хочу сказать, что мне незачем использовать допинг, чтобы сделать свою карьеру лучше. Я обжалую решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать невиновность и очистить своё имя. Надеюсь скоро вернуться на поле, чтобы делать то, что я люблю, и помогать своим партнёрам. Я бы хотел поблагодарить "Аякс" и сборную Камеруна за их поддержку и веру в меня", - написал Онана в твиттере.

Не пропустите: УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы. | http://soccernews.ru