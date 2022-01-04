Онана станет игроком "Интера"

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана станет футболистом миланского "Интера", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "нерадзурри" уже официально уведомили "Аякс", что подпишут соглашение с вратарем, который уже в июне станет свободным агентом.

Отмечается, что устная договоренность по этому вопросу между Онана и миланским клубом была достигнута в июле.

В то же время инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, вратарь может пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "Интером" уже в ближайшие дни.

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