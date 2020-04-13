Онана высказался по поводу возможного перехода в "Барселону"
Голкипер "Аякса" Андре Онана высказался по поводу возможного возвращения в "Барселону". Об этом сообщает Canal+ Africa.
Ранее спортивный директор голландского клуба заявил, что если сине-гранатовые сделают выгодное предложения, то "Аякс" отпустит футболиста. Кроме того, что в 24-летнем футболисте заинтересованы "Челси" и ПСЖ.
"С президентом и тренерами "Барселоны" я нахожусь в хороших отношениях. Сейчас я занимаюсь только с мячом, с остальным разбираются мои агенты. "Барселона" - мой дом, если будет нужно, я вернусь. Однако сейчас я вратарь "Аякса", посмотрим", - сказал футболист.
Отметим, что Онана - воспитанник каталонского клуба, но за первую команду ни разу не выступал.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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