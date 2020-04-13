Онана высказался по поводу возможного перехода в "Барселону"

Голкипер "Аякса" Андре Онана высказался по поводу возможного возвращения в "Барселону". Об этом сообщает Canal+ Africa.

Ранее спортивный директор голландского клуба заявил, что если сине-гранатовые сделают выгодное предложения, то "Аякс" отпустит футболиста. Кроме того, что в 24-летнем футболисте заинтересованы "Челси" и ПСЖ.

"С президентом и тренерами "Барселоны" я нахожусь в хороших отношениях. Сейчас я занимаюсь только с мячом, с остальным разбираются мои агенты. "Барселона" - мой дом, если будет нужно, я вернусь. Однако сейчас я вратарь "Аякса", посмотрим", - сказал футболист.

Отметим, что Онана - воспитанник каталонского клуба, но за первую команду ни разу не выступал.

Не пропустите: "Барселона" может продлить контракт с Семеду| http://soccernews.ru