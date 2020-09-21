Onda Cero сообщило, на каких условиях Суарес покинет "Барселону"
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес получит половину зарплаты за оставшийся год контракта за расторжение контракта с каталонским клубом, сообщает Onda Cero.
По сведениям издания, стороны обо всем договорились. Форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: El Mundo Deportivo: Суарес согласовал контракт с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14