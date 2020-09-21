Onda Cero сообщило, на каких условиях Суарес покинет "Барселону"

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Onda Cero сообщило, на каких условиях Суарес покинет "Барселону"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес получит половину зарплаты за оставшийся год контракта за расторжение контракта с каталонским клубом, сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, стороны обо всем договорились. Форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: El Mundo Deportivo: Суарес согласовал контракт с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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