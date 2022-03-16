Ондуа из "Ганновера" решил выступать за Камерун. Ранее он хотел играть за Россию

Фото: инстаграм Гаэля Ондуа/Автор неизвестен

Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа сообщил, что он принял решение выступать за сборную Камеруна, хотя ранее он заявлял о желании играть за сборную России.

"Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала", - написал Ондуа в своем телеграм-канале.

26-летний Ондуа родился в Камеруне, но в юном возрасте переехал в Россию. Занимался футболом в "Локомотиве" и ЦСКА, выступал за "Анжи".

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