Ондуа из "Ганновера" решил выступать за Камерун. Ранее он хотел играть за Россию
Фото: инстаграм Гаэля Ондуа/Автор неизвестен
Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа сообщил, что он принял решение выступать за сборную Камеруна, хотя ранее он заявлял о желании играть за сборную России.
"Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала", - написал Ондуа в своем телеграм-канале.
26-летний Ондуа родился в Камеруне, но в юном возрасте переехал в Россию. Занимался футболом в "Локомотиве" и ЦСКА, выступал за "Анжи".
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Кельн
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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