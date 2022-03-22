Ондуа назвал причину отказа выступать за сборную России

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Ондуа назвал причину отказа выступать за сборную России

Фото инстаграм Гаэля Ондуа

Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа объяснил, почему решил играть за сборную Камеруна.

26-летний футболист с детского возраста жил в России. Он является воспитанником московского "Локомотива".

"Скажу честно - от попадания в сборную я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за Россию теперь вряд ли исполнится. На всякий случай напомню, что я этнический камерунец: родился в столичном городе Яунде и провёл там детство. А в девять лет вместе с родителями переехал в Москву и с тех пор связываю свою жизнь именно с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России. 

Да, я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна: это было и три года назад, когда я выступал за "Анжи", и этой зимой, когда Камерун готовился к Кубку Африки. С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего - профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную - за всё то, что она для меня сделала.

Всегда открыто говорил, что сборная России - мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идёт, а обратной связи со сборной я так и не получил. Надежда же на то, что моё попадание в расширенный список сборной Камеруна вызовет реакцию с российской стороны, не оправдалась.

Да, ситуация вокруг непростая, и российских игроков из-за границы в сборную сейчас не вызвали. Но, даже несмотря на обстоятельства, я ждал хотя бы сигнала. Был бы сигнал (звонок или какие-то слова, что за мной следят) – я бы, возможно, поменял своё решение и ждал бы дальше. Но сигнала не получил – значит, моих шагов по достижению цели не было достаточно. Или я не попал под критерии выбора футболистов сборной. Или же не хватило элементарного шанса", - написал Ондуа в своём блоге.

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