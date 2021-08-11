"Они безнадёжны": Зарема исключила своё возвращение в "Спартак"

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что не вернётся в руководящий состав московского клуба.

"Что касается шансов "Спартака" в Лиге Европы, то это не ко мне вопрос. Я ушла 17 мая. Возвращение? Не в эту кампанию. Они там безнадёжны", - сказала Зарема.

Напомним, что супруга Федуна вошла в совет директоров "красно-белых" 3 мая, но спустя две недели покинула руководящий орган из-за несогласия с выбором главного тренера.

"Спартак" провально стартовал в новом сезоне, проиграв четыре из пяти матчей. Команда уже вылетела из Лиги Чемпионов, а в РПЛ идёт на 11-м месте.

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