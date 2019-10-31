"Они целились оружием нам в лицо". Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома

Экс-игрок "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал, как к нему в дом забрались вооруженные грабители. Об этом информирует Corriere della sera.

Напомним, о преступлении стало известно вчера, 30 октября.



"Они целились оружием нам в лицо. Это было очень тяжело, так как я никогда не видел оружия в живую. К счастью, мы смогли сохранить спокойствие. В дом ворвались пять человек. На вопрос, где у нас сейф, я сказал, что его нет и это была правда. Но они мне не поверили.



Они забрали все, что могли унести. Очень боялся за жену. Слава богу, детей не было дома", - сказал Маркизио.

Отметим, что полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

33-летний Маркизио несколько недель назад объявил о завершении профессиональной карьеры.

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