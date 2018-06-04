Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира

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Подготовка к Чемпионату Мира подходит к своему завершению, а команды начинают наигрывать боевые составы. Матч между Испанией и Швейцарией начался весьма прогнозировано. "Фурия роха" сразу же забрала себе мяч и в первые 20 минут контролировала его в среднем 70% игрового времени. Но при этом до действительно опасных моментов не доходило. И только на 21 минуте Давид Сильва получил мяч в пределах штрафной площади и пробил немного правее дальнего угла ворот Зоммера. Через несколько минут Швейцария огрызнулась и после быстрой фланговой атаки Джемайли немного не хватило точности, чтобы ударом с лета попасть прямо под перекладину.Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира

На 29 минуте Испания показала то, за что ее так любят. Правый защитник Одриосола воспользовался передачей Давида Сильвы и первым касанием из-за пределов штрафной "плюнул" точно в дальний угол ворот Зоммера - 1:0.

На 40 минуте Иньеста имел неплохую позицию для удара, однако пробил не сильно и просто размял швейцарского голкипера. В последние 4 минуты первой половины встречи Испания попыталась добавить остроты и начала атаковать активнее. Однако, из опасного можно выделить разве что удар Иньесты с острого угла, который отразил Зоммер.

Швейцария, в свою очередь, ничего толкового создать так и не смогла. Было несколько неопасных ударов и даже красивые комбинации в развитие атаки проходили, но они так ни к чему так и не привели. 

Кстати, пока первый тайм неспешно уходил в историю, левый защитник Испании Жорди Альба сыграл 5 минут в футболке национальной сборной.Вторая половина игры началась в том же стиле, что и первая: Испания держит мяч, Швейцария пытается перехватить его и уйти в контратаку. И именно подопечные Петковича оказались удачливее. На 62 минуте, после долгой позиционной атаки Швейцарии, Лихтштайнер получил мяч и пробил в дальний угол испанских ворот. Де Хеа "круглый снаряд" отбил, однако тот прилетел прямо на ногу левому защитнику Рикардо Родригесу. Так счет стал 1:1 и почти ничего не показавшая команда Петковича получила шанс на благоприятный результат. Тем более, что Швейцария очень хорошо закрывалась на своей половине поля и всеми силами сдерживала позиционные атаки Испании. При этом периодически выбегала в быстрые атаки.

На 82 минуте шанс забить имел Лукас Васкес. По ходу продолжительной атаки вингер "Реала" красиво обыграл швейцарского защитника в штрафной площади и пяткой отдал на партнера, но акцентированного удара так и не последовало.

Последние 10 минут прошли при полном доминировании Испании. В компенсированное время Начо дважды мог вывести "красную фурию" вперед: сначала правый защитник не попал в "девятку" после удара с линии штрафной площадки, а уже через минуту неточно пробил головой после подачи с углового.

Было видно, что "фурия роха" пытается переломить ход встречи и выиграть матч. Тем более, что подобные ситуации вполне могут повторится и на Чемпионате Мира. Но как бы там ни было, Испания не показала себя как команда, которая в нужный момент может пробить плотную оборону менее классного соперника. Конечно, в составе не было ключевого нападающего Иско, но и без него "фурия роха" обязана обыгрывать при таком-то доминировании. В свою очередь Швейцария нашла свой шанс, сыграла в ничью и четко показала сборной Бразилии как собирается играть с ней в России. Вопросов осталось много. Так что ждем!

Испания - Швейцария - 1:1

Голы: Одриосола, 29 - 1:0; Родригес, 62 - 1:1.

Испания: Де Хеа - Одриосола (Начо, 70), Пике, Аспиликуэта, Альба (Монреаль, 77) - Коке, Алькантра - Иньеста (Сауль, 55), Сильва (Асенсио, 60), Аспас (Васкес, 46) - Коста (Родриго, 60).

Албания: Зоммер - Лихтштайнер (Ланг, 63), Аканджи, Шер (Джуру, 46), Родригез (Мубандже, 78) - Бехрами (Фернандес, 63), Закария - Шакири, Джемайли (Эмболо, 46), Цубер - Сеферович (Дрмич, 46).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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