Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
Подготовка к Чемпионату Мира подходит к своему завершению, а команды начинают наигрывать боевые составы. Матч между Испанией и Швейцарией начался весьма прогнозировано. "Фурия роха" сразу же забрала себе мяч и в первые 20 минут контролировала его в среднем 70% игрового времени. Но при этом до действительно опасных моментов не доходило. И только на 21 минуте Давид Сильва получил мяч в пределах штрафной площади и пробил немного правее дальнего угла ворот Зоммера. Через несколько минут Швейцария огрызнулась и после быстрой фланговой атаки Джемайли немного не хватило точности, чтобы ударом с лета попасть прямо под перекладину.
На 29 минуте Испания показала то, за что ее так любят. Правый защитник Одриосола воспользовался передачей Давида Сильвы и первым касанием из-за пределов штрафной "плюнул" точно в дальний угол ворот Зоммера - 1:0.
На 40 минуте Иньеста имел неплохую позицию для удара, однако пробил не сильно и просто размял швейцарского голкипера. В последние 4 минуты первой половины встречи Испания попыталась добавить остроты и начала атаковать активнее. Однако, из опасного можно выделить разве что удар Иньесты с острого угла, который отразил Зоммер.
Швейцария, в свою очередь, ничего толкового создать так и не смогла. Было несколько неопасных ударов и даже красивые комбинации в развитие атаки проходили, но они так ни к чему так и не привели.
Кстати, пока первый тайм неспешно уходил в историю, левый защитник Испании Жорди Альба сыграл 5 минут в футболке национальной сборной.Вторая половина игры началась в том же стиле, что и первая: Испания держит мяч, Швейцария пытается перехватить его и уйти в контратаку. И именно подопечные Петковича оказались удачливее. На 62 минуте, после долгой позиционной атаки Швейцарии, Лихтштайнер получил мяч и пробил в дальний угол испанских ворот. Де Хеа "круглый снаряд" отбил, однако тот прилетел прямо на ногу левому защитнику Рикардо Родригесу. Так счет стал 1:1 и почти ничего не показавшая команда Петковича получила шанс на благоприятный результат. Тем более, что Швейцария очень хорошо закрывалась на своей половине поля и всеми силами сдерживала позиционные атаки Испании. При этом периодически выбегала в быстрые атаки.
На 82 минуте шанс забить имел Лукас Васкес. По ходу продолжительной атаки вингер "Реала" красиво обыграл швейцарского защитника в штрафной площади и пяткой отдал на партнера, но акцентированного удара так и не последовало.
Последние 10 минут прошли при полном доминировании Испании. В компенсированное время Начо дважды мог вывести "красную фурию" вперед: сначала правый защитник не попал в "девятку" после удара с линии штрафной площадки, а уже через минуту неточно пробил головой после подачи с углового.
Было видно, что "фурия роха" пытается переломить ход встречи и выиграть матч. Тем более, что подобные ситуации вполне могут повторится и на Чемпионате Мира. Но как бы там ни было, Испания не показала себя как команда, которая в нужный момент может пробить плотную оборону менее классного соперника. Конечно, в составе не было ключевого нападающего Иско, но и без него "фурия роха" обязана обыгрывать при таком-то доминировании. В свою очередь Швейцария нашла свой шанс, сыграла в ничью и четко показала сборной Бразилии как собирается играть с ней в России. Вопросов осталось много. Так что ждем!
Испания - Швейцария - 1:1
Голы: Одриосола, 29 - 1:0; Родригес, 62 - 1:1.
Испания: Де Хеа - Одриосола (Начо, 70), Пике, Аспиликуэта, Альба (Монреаль, 77) - Коке, Алькантра - Иньеста (Сауль, 55), Сильва (Асенсио, 60), Аспас (Васкес, 46) - Коста (Родриго, 60).
Албания: Зоммер - Лихтштайнер (Ланг, 63), Аканджи, Шер (Джуру, 46), Родригез (Мубандже, 78) - Бехрами (Фернандес, 63), Закария - Шакири, Джемайли (Эмболо, 46), Цубер - Сеферович (Дрмич, 46).
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
Также не пропустите! "Моя попытка номер пять": чего ожидать от Туниса на грядущем Чемпионате Мира
опрос
главное
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
-
Человек, который изменил все, или как Зинедин Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"
-
Ловкость вингеров и никакого мошенничества: сборная Украины разгромила Албанию
-
Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде"
-
Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира
Лента новостей
-
Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции
-
Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
-
Представитель "Зенита" оценил вызов в сборную России группу игроков своего клуба
-
Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии
-
Немецкий тренер отказался возглавить "Реал"
-
Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России
-
Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"
-
Неймар оценил свою нынешнюю форму
-
Испанский игрок сделал заявление перед ЧМ-2018
-
"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами
-
Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"
-
Аргентинский хавбек "Зенита" оценил уровень чемпионата России
-
Египетский хавбек перейдет в клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу
-
Испания - Швейцария - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" близок к подписанию сильного игрока
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
"Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна
-
"Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31