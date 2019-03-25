Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион

"Это фантастически, просто нельзя подобрать слов. Это невероятно! Я испытывал то же чувство, когда мы играли последний матч на «Уайт Харт Лейн». Тогда мы плакали, и теперь, в первый день на новом стадионе, испытываем те же эмоции. Мы практически плачем!" – именно так Маурисио Почеттино прокомментировал свой первый взгляд на новый стадион "Тоттенхэма". В это сложно поверить, но его все-таки достроили. Возможно, теперь "шпоры" все же начнут совершать трансферы. Но речь сейчас не об этом! Вчера на обновленной арене прошел первый матч, который прозвали "тестовым". Первыми газон нового стадиона вышли "потоптать" футболисты молодежных команд "Тоттенхэма" и "Саутгемптона". Хозяева не подвели и положили первый кирпичик в положительную ауру арены – победа 3:1. Уже через 5 дней, как сообщают английские СМИ, на арене пройдет матч все звезд "Тоттенхэма", а 3 апреля на газон выйдет основа "шпор". Ей предстоит сыграть очередной матч АПЛ против "Кристал Пэлес". Очередной, но особенный. Редакция Soccernews подняла старые архивы и решила напомнить, как руководство "Тоттенхэма" строила новую арену.

Tottenham Hotspur are targeting March 16th's game against Crystal Palace for their first game at their new stadium



March 16th 2041 maybe...#COYS pic.twitter.com/dRdq1FQT1s — The Sportsman (@TheSportsman) 10 січня 2019 р.

Итак, новый стадион начали строить еще в 2016 году, а последний матч на старом "Уайт Харт Лейн" состоялся 14 мая 2017 года. Тогда "Тоттенхэм" уже заявлял о чемпионских амбициях, но все еще находился на уровне "и на дне не был, и к вершинам не добрался". Той весной команда обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Но игра осталась по большей части в стороне. Все самое интересное происходило после матча. Сначала стадионом прокатилась грандиозная волна прощания, во время которой выступили все знаменитые игроки и тренеры, оставившие свой след в истории лондонского клуба. А дальше настала потеха болельщиков: каждый из них мог спокойно походить, или побегать, по газону, фотографироваться, рвать сетку и сохранять на память клочья газона. Чем-то напоминало ажиотаж вокруг Берлинской стены, кусочки которой до сих пор продаются в сувенирных магазинах немецкой столицы. Ритуал сохранения исторических атрибутов, даже если они бесполезны, сидит глубоко внутри человеческой психики. Интересно, что не прошло и двух часов, как старый "Уайт Харт Лейн" начали демонтировать. Половина "коробки" новой арены была уже почти готова. Если посмотреть на все это с высоты птичьего полета, то можно подумать, что строится не просто стадион, а целый многофункциональный центр. Рассчитывалось, что новая арена, которая должна была вмещать более 60 тыс. болельщиков (сейчас на официальном сайте отметили, что новая арена "Тоттенхэма" будет вмещать 62 062 человека), будет готова уже через 2 года. Учитывая грандиозные планы, связаны с введением самых новых технологий (все "фишки" арены до сих пор не разглашают), двухлетний срок считался абсолютной фантастикой.

В качестве временного стадиона был выбран "Уэмбли". На начальном этапе казалось, что "шпоры" серьезно приуныли на этой большой и по факту чужой арене, так как по началу результаты совсем не клеились. В сезоне 2017/18 процент гостевых побед команды Почеттино превосходил процент домашних выигрышей. В текущем сезон ситуация не изменилась. После 30 туров команда идет на втором месте, если брать только очки в гостевых встречах, и на шестом, если брать только домашние матчи. Изначально планировалось, что арену закончат уже к следующему (то есть, к текущему) сезону, а потому "Уэмбли" станет домом для команды всего на год. Однако, все, как это часто бывает, пошло не по плану. Изначальная дата 15 сентября (на которую был запланирован матч с "Ливерпулем") стала неактуальной, так как, по сообщениям английских СМИ, инспекция заметила множество проблем, связанных с энергообеспечением стадиона. Кроме того, к ним добавились грандиозные недочеты в безопасности. Как следствие, эксплуатация стадиона постоянно переносилась. Сначала сентябрь сменился октябрем, потом октябрь сменился чуть ли не декабрем, а к новому году официальный твиттер команды заявил, что все заработает не раньше марта. Эта ситуация чем-то напомнила российскую подготовку к Мундиалю, когда о недостаточной готовности арен говорили не только за 10 дней до начала Чемпионата Мира, а и после открытия мирового первенства.

Почему строительство нового стадиона превратилось с грандиозного события в злую шутку? Причин несколько! Во-первых, лозунг "Тоттенхэм – единственный стадион в Лондоне, где пройдут матчи Лиги Чемпионов" не сработал. Точнее, в Лондоне действительно лишь один стадион принимал Лигу Чемпионов – "Уэмбли". (как вы помните, по итогам прошлого сезона в самый престижный клубный турнир мира прошли 2 клуба из Манчестера и по одному из Ливерпуля и Лондона). Со всем остальным случился неописуемый казус. Клуб начал продавать абонементы, "вбухал" деньги в огромною рекламную кампанию, частью которой и стал лозунг о Лиге Чемпионов, и только потом руководство узнало, что стадионе не готов. "Тоттенхэм" все же станет единственным, но только в апреле. А пока болельщики видели еще одну проблему, яркой иллюстрацией которой стала встреча 10 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Команды практически не играли в футбол, так как поле главного английского стадиона было похоже на огород, по которому недавно пробежался табун лошадей. К тому же, разметка была наполовину футбольной, наполовину регбийной. Причина весьма проста! Все дело в том, что "Уэмбли" является многофункциональным комплексом, где, помимо футбола, проходят концерты, прочие мероприятия и матчи регбийной лиги. Не мудрено, что газон просто не выдержал. Возможно, при нормальных обстоятельствах не только "Тоттенхэм" не проиграл бы "Манчестер Сити", но и весь мир дружно не посмеялся бы с данной ситуации, да и не вспомнил бы о нынешних проблемах недостроенного стадиона.

Но главной проблемой для клуба стало снижение посещаемости. По ходу скитаний на "Уэмбли" команда потеряла около 20 тыс. зрителей. Если на первых парах на главную арену страны ходили в среднем 70 тыс. зрителей, то в текущем сезоне эта цифра даже не достигает отметки 50 тыс., а если речь заходит о проходных встречах против условного "Саутгемптона" или "Бернли", то на стадион приходят не больше 35 тыс. болельщиков. Не зря футболисты и тренер сам не раз заводил тему о неприятности такой ситуации. "Мы не чувствуем себя как дома на "Уэмбли"! Не удивительно, что на выезде наши результаты выглядят лучше (мы уже говорили об этом в начале материала – ред.)".