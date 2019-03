Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион

"Это фантастически, просто нельзя подобрать слов. Это невероятно! Я испытывал то же чувство, когда мы играли последний матч на «Уайт Харт Лейн». Тогда мы плакали, и теперь, в первый день на новом стадионе, испытываем те же эмоции. Мы практически плачем!" – именно так Маурисио Почеттино прокомментировал свой первый взгляд на новый стадион "Тоттенхэма". В это сложно поверить, но его все-таки достроили. Возможно, теперь "шпоры" все же начнут совершать трансферы. Но речь сейчас не об этом! Вчера на обновленной арене прошел первый матч, который прозвали "тестовым". Первыми газон нового стадиона вышли "потоптать" футболисты молодежных команд "Тоттенхэма" и "Саутгемптона". Хозяева не подвели и положили первый кирпичик в положительную ауру арены – победа 3:1. Уже через 5 дней, как сообщают английские СМИ, на арене пройдет матч все звезд "Тоттенхэма", а 3 апреля на газон выйдет основа "шпор". Ей предстоит сыграть очередной матч АПЛ против "Кристал Пэлес". Очередной, но особенный. Редакция Soccernews подняла старые архивы и решила напомнить, как руководство "Тоттенхэма" строила новую арену.

