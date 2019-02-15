Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургпавел мамаевкраснодар

Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые в данный момент содержатся в СИЗО "Бутырка".

"Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение", - приводят слова Колобкова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин и его брат Кирилл, а также Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили троих человек в Москве. В числе пострадавших оказались чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук. Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей сроком на два месяца. Затем она дважды продлевалась еще на два месяца. Таким образом, футболисты и из друзья проведут в СИЗО в сумме не менее полугода.

Не пропустите: Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация

Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов