Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым



Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые в данный момент содержатся в СИЗО "Бутырка".

"Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение", - приводят слова Колобкова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин и его брат Кирилл, а также Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили троих человек в Москве. В числе пострадавших оказались чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук. Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей сроком на два месяца. Затем она дважды продлевалась еще на два месяца. Таким образом, футболисты и из друзья проведут в СИЗО в сумме не менее полугода.

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