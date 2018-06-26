Они очень опасны в атаке: Асенсио выразил опасение перед матчем с Россией



Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против команды России.

"Сборная России выступает дома, и у нее отличная команда. Они очень опасны в атаке, хорошо выглядели на старте чемпионата мира, и мы должны быть очень внимательными, потому что за эту сборную выступают очень талантливые, мастеровитые игроки", - приводят слова Асенсио российские СМИ.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17:00 мск.

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