Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Форвард "Локомотива" Федор Смолов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Безусловно они виноваты и должны быть наказаны, однако наказание должно быть менее суровое и жестокое. Показательная порка ни к чему. Если бы в деле фигурировали менее известные фамилии, то все было бы по-другому.

Я думаю, что, если если бы в тот день я был с ними, то такого бы не случилось" - заявил Смолов.

Напомним, что в настоящее время футболисты находятся в СИЗО, где по решению суда пробудут до 8 февраля.

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