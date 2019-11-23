"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1).
"Соперник провел хороший матч. Они заслужили ничью, поэтому я могу только догадываться, что сейчас чувствует их тренер Рой Ходжсон. Впрочем, мы победили по делу. Нам пришлось преодолеть сложности. У нас были большие разрывы на флангах между защитниками и хавбеками. Стандартные положения "Кристал Пэлас" были очень опасны. Я доволен результатом", - приводит слова Клоппа Yahoo!Sports.
"Ливерпуль" одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 14-м туре мерсисайдцы на своем поле сыграют с "Брайтоном". Матч состоится 30 ноября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|12
|34
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|12
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Тоттенхэм
|13
|17
|7
|Арсенал Лондон
|12
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|9
|Вулверхэмптон
|12
|16
|10
|Борнмут
|12
|16
|11
|Бернли
|12
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|13
|Кристал Пэлас
|12
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7