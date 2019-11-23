"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1).

"Соперник провел хороший матч. Они заслужили ничью, поэтому я могу только догадываться, что сейчас чувствует их тренер Рой Ходжсон. Впрочем, мы победили по делу. Нам пришлось преодолеть сложности. У нас были большие разрывы на флангах между защитниками и хавбеками. Стандартные положения "Кристал Пэлас" были очень опасны. Я доволен результатом", - приводит слова Клоппа Yahoo!Sports.

"Ливерпуль" одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 14-м туре мерсисайдцы на своем поле сыграют с "Брайтоном". Матч состоится 30 ноября.

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