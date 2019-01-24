Они живы: семья Салы ярко отреагировала на прекращение поисков пропавшего самолета

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Они живы: семья Салы ярко отреагировала на прекращение поисков пропавшего самолета

Родственники аргентинского нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы шокированы известием о прекращении поисков футболиста.

"Я в шоке. Я просто хочу, чтобы нашли моего брата и пилота. Мы просим власти понять нас. Просим не прекращать поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас", - заявила сестра Салы Ромина в интервью ESPN.

"Пожалуйста, продолжайте поиски Эмилиано. Мы не верим, что их прекратили. Не может быть, чтобы самолет исчез бесследно", - приводит слова отца Салы Хорасио TyC Sports.

Напомним, что 28-летний Сала летел из Нанта в Кардифф на частном самолете. Футболист должен был прибыть на место назначения в понедельник вечером, но в какой-то момент связь с ним прервалась.

Не пропустите: Полиция: "Сала и пилот самолёта могли спастись". | http://soccernews.ru

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