Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

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Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Сегодня закрывается трансферное окно в Европе. Soccernews.ru предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферной кампании в Европе. В этот день нередко совершаются громкие сделки.

Стоит отметить, что в России трансферное окно открыто до конца февраля. 

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