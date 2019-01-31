Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Сегодня закрывается трансферное окно в Европе. Soccernews.ru предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферной кампании в Европе. В этот день нередко совершаются громкие сделки.

Стоит отметить, что в России трансферное окно открыто до конца февраля.