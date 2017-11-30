Онопко: "ЦСКА на выезде играет лучше, чем дома"
Тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил игру команды в текущем сезоне.
"Поединок с "Базелем" на своем поле - бесспорно, худший для нас в нынешнем сезоне. Уступили по всем статьям, соперники были резче, активнее, быстрее. Такие матчи случаются. Самое главное, чтобы команда сразу же преодолевала подобные спады и не попадала в яму. Полагаю, нам удалось избежать серьёзных проблем. Ответная встреча получилась совсем иной, наша победа в Базеле была полностью закономерна.
Получается, что на выезде мы лучше играем и больше забиваем. В Лиге чемпионов у ЦСКА и вовсе четыре победы в четырёх гостевых матчах: две в группе и две в квалификации. На своих полях соперники раскрываются, и нам в какой-то мере проще играть.
Но мы понимаем, насколько важны домашние матчи. Болельщики приходят на стадион в надежде увидеть победу любимой команды. Ясно, что противники анализируют, как мы действуем, серьёзно готовятся. Многие выстраивают плотную оборону, как это сделал тот же «Базель». А «Манчестер Юнайтед», в английской Премьер-лиге обычно играющий с четырьмя игроками обороны, против нас применил схему с тремя центральными защитниками.
Как бы то ни было, даже если соперник уходит в глухую оборону, нам необходимо её вскрыть. Мы работаем над этим, устраняем проблемы. Надеюсь, результат не заставит себя ждать", - цитирует Онопко официальный сайт ПФК ЦСКА.
Напомним, что в данный момент ЦСКА занимает третьи места в чемпионате России и в группе Лиги Чемпионов.
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