Онопко дал прогноз на матч Испания - Россия

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко дал прогноз на матч россиян с Испанией.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве.

"С Испанией будет очень тяжелая игра, но и очень интересная. Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьем. Хочу пожелать всей нашей команде и, конечно же, армейским футболистам успехов, мы будем за вас болеть!" - сказал он.

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