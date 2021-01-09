Онопко допускает возвращение в "Спартак" после 11 лет работы в ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о своём будущем после ухода из московского клуба.
"Допускаю ли вариант со "Спартаком"? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе", - сказал 51-летний специалист.
Онопко работал в ЦСКА с сентября 2009 года. Армейцы расстались с ним в конце декабря в связи с истечением срока контракта.
Будучи футболистом, экс-защитник выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год.
Не пропустите: Онопко впервые высказался о своём уходе из ЦСКА. | http://soccernews.ru
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