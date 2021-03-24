Онопко: "Если футболисты "Тамбова" ставили на себя - они предатели"

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Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался касательно информации о том, что двое футболистов "Тамбова" подозреваются в ставках.

"Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определенными целями — это предательство. Футбольное преступление. Даже когда не платят зарплату — это не повод делать ставки. Не буду оправдывать руководство, которое так поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей…

Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки… Вся команда старается, а кто-то преследуют свои цели, хотят сыграть по-другому… Это очень подло по отношению к своим товарищам по команде. Это то же самое, что ты пойдешь защищать Родину, а тебе будут стрелять в спину", — приводит слова Онопко "Чемпионат".