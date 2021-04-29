Онопко готов поработать в "Шахтёре"

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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что в своё время его звали в донецкий "Шахтёр".

"Звали! Ринат Ахметов мне позвонил: я тогда работал в РФС. Это был год Евро-2008. Я тогда ещё сказал, что хочу доработать до конца ЧЕ. Ринат Леонидович позвонил поинтересоваться, узнать про кандидатов тренеров для "Шахтёра": Хуанде Рамос, Франк Райкард, Мануэль Пеллегрини. Я сказал свою кандидатуру - Хуанде Рамос. Прошло время. Хуанде не назначили. Остался Луческу. Я по каждой кандидатуре дал своё видение.

Ахметов сразу сказал: "Независимо от того, кто придёт, пойдешь помощником?". Я сказал, что должен с семьёй посоветоваться. У меня семья из Донецка, сам я - из Луганска. Я был бы готов пойти, конечно. Хотел работать с Хуанде Рамосом. Он испанец. А Райкард - голландец. Языки очень важны. Пойду ли, если сейчас Ахметов позвонит и скажет: "Виктор, приезжайте в "Шахтёр"? Да", - сказал Онопко.

51-летний специалист, будучи футболистом, выступал за "горняков" с 1986 по 1988 и с 1990 по 1991 год.

Из тренерского опыта у Онопко только работа в ЦСКА в период с 2009 по 2020 год.

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