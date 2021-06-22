Онопко готов возглавить сборную России

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Онопко готов возглавить сборную России

Фото твиттер Eurosport.ru

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил готовность сменить Станислава Черчесова на посту наставника сборной России.

"Готов ли я возглавить сборную? Конечно. С удовольствием", - сказал Онопко.

Черчесов работает с национальной командой с августа 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022.

Из тренерского опыта у Онопко только работа в ЦСКА в период с 2009 по 2020 год.

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