Онопко назвал две лучшие команды России в настоящий момент

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Онопко назвал две лучшие команды России в настоящий момент
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России с "Локомотивом". 

"Я считаю, что две команды заслуженно играют за этот трофей. Это две лучшие команды на сегодняшний день. ЦСКА же не только на сегодняшний день, а на протяжении последних десятилетий подтверждает, что это лучший клуб в России, который выигрывает титулы.

"Локомотив" стал чемпионом - это очень хорошо для нашего чемпионата. Шансы у всех одинаковые, и у нас, и у "Локомотива". Для нас Суперкубок очень важен, потому что с него начинается новый чемпионат. Это наша первая официальная игра", – приводят слова Онопко российские СМИ.

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 27 июля и начнется в 21:30 мск.

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