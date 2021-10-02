Онопко назвал европейские клубы, которые приглашали его в ходе игровой карьеры

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Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, вспомнил, в каких клубах Европы он мог продолжить карьеру, будучи футболистом.

"Гуллит звал в "Ньюкасл", когда возглавлял эту команду. Ещё были "Эвертон" и "Атлетико". "Эвертон" приглашал, когда я был без команды, но играл за сборную России. И я летал на первый свой просмотр в "Эвертон" с испанским другом Педро, он банкир.

Я там одну тренировку провёл, и они мне говорят: "Всё, оставайся до конца сезона". Но я не остался. Сказал: "Не, не". Что смутило? Они говорят: до конца сезона, а там оставалось мало игр. Я хотел хотя бы на год", - рассказал Онопко.

51-летний экс-футболист в течение карьеры выступал за российские, украинские и испанские клубы.

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