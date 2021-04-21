Онопко назвал причину спада в игре Чалова

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Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о причинах спада в игре форварда "армейцев" Федора Чалова.

"Считаю, что главная причина – что он не уехал. Он хотел уехать, у него было предложение из Европы. Сам он говорит, что ничего не поменялось, но я вижу, что он стал другим, стал больше думать на поле. Он провел все сборы, был хорош в силовых упражнениях, но проблема была в голове.

Дело не в Гончаренко или смене схемы, Чалов стал другим после той истории. Так иногда бывает с молодыми футболистами. Как у молодых пропадает целый год карьеры после свадьбы. Это простая физиология: у человека начинается другая половая жизнь. Семейные проблемы, разводы, вопросы с детьми – все это может оказать влияние даже на опытных игроков. Они вроде тренируются, а думают о своих проблемах, а не о команде.

В такой ситуации тренеру очень трудно что-то сделать и влезть в голову футболисту. Можно помочь советом, но это не всегда работает. Что касается Чалова – тут тренер точно ни при чем", – приводит слова Онопко Sport24.ru.

В текущем сезоне 23-летний россиянин выходил на поле в составе ЦСКА в 31 матче во всех турнирах. На его счету 5 забитых мячей и 5 результативных передач. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11,00 млн €.