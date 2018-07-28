Онопко: "Не так много игроков на сегодняшний день могут сравниться с Головиным в универсальности"

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Онопко: "Не так много игроков на сегодняшний день могут сравниться с Головиным в универсальности"Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко похвалил своего бывшего подопечного Александра Головина, ушедшего в "Монако".

"Головин - атакующий игрок, который не стесняется и черновой работы, когда команда находится без мяча. Он отлично защищается и хорош тактически. Он может сыграть в центре или вингера благодаря своей выносливости. У Александра лучше всего получается атаковать и создавать моменты для партнеров. Но не так много игроков на сегодняшний день могут сравниться с ним в универсальности. Для тренера очень хорошо иметь подобного игрока, которого можно использовать на разных позициях и в разных схемах", - цитирует 48-летнего специалиста goal.com.

Напомним, ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину. | soccernews.ru

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