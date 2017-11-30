Онопко: "Не удивлен интересу "Реала" к Смолову"

Известный в прошлом футболист Виктор Онопко высказался о слухах, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Это реально, почему нет? Федор Смолов - один из лучших нападающих нашего чемпионата, и в Европе он тоже не затеряется. А "Реал" - это та команда, в которой на футболистов просто так не обращают внимания. Естественно, что у мадридцев - большой список нападающих, но то, что они заинтересовались Смоловым, не удивительно для меня.

А будет он играть или нет, от него зависит. Многие футболисты, попадающие в гранды, не всегда выдерживают конкуренцию, не всегда попадают в состав, но в таких клубах - всегда игроков на два состава. Естественно, надо доказывать на каждой тренировке, в каждой игре, и те минуты, которые дает тренер, использовать всегда. Так что интерес к Федору со стороны Европы и "Реала" (Мадрид) - это нормально", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Хохлов рекомендует Смолову перебраться в Европу. | soccernews.ru