Онопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко с поста наставника московского клуба.
"Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было все хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошёл сборы, сделали много перемен, всё должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде", - приводит слова Онопко "Чемпионат".
43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.
Не пропустите: Гончаренко отреагировал на увольнение с поста наставника ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
-
"Торпедо" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера
-
ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу
-
1
Карпин назвал лучших бомбардиров в истории РПЛ
-
В "Спартаке" отреагировали на иск от компании "Капитальные активы"
-
Карпин рассказал, как он относится к поступку Мамаева, который завел любовницу
-
ЦСКА опубликовал ролик ярких моментов с Гончаренко (видео)
-
Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Спартак"
-
"РБ Лейпциг" купил французского таланта
-
Онопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКА
-
"Милан" теряет основного форварда из-за травмы
-
Василий Березуцкий останется в ЦСКА
-
В "Ювентусе" произошел серьезный конфликт после поражения от "Беневенто"
-
1
Аллегри сравнил Месси и Роналду
-
Магомед Оздоев пропустит стартовый матч сборной России в отборе ЧМ-2022
-
Экс-хавбек "Крыльев Советов" рассказал, как ему запрещали поддерживать Кокорина
-
Гончаренко отреагировал на увольнение с поста наставника ЦСКА
-
Уткин ярко отреагировал на предстоящее назначение Олича в ЦСКА
-
ЦСКА объявил об отставке Гончаренко
-
Шевченко прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение