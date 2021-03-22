Онопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко с поста наставника московского клуба.

"Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было все хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошёл сборы, сделали много перемен, всё должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде", - приводит слова Онопко "Чемпионат".

43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.

Не пропустите: Гончаренко отреагировал на увольнение с поста наставника ЦСКА. | http://soccernews.ru