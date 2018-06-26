Онопко поделился прогнозом на матч Россия - Испания

Один из тренеров московского ЦСКА Виктор Онопко поделился прогнозом на матч 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными России и Испании.

"С Испанией будет очень тяжелая игра, но и очень интересная. Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьем. Хочу пожелать всей нашей команде и, конечно же, армейским футболистам успехов, мы будем за вас болеть!", - цитирует 48-летнего специалиста пресс-служба его клуба.

Напомним, Черышев считает, что Россия может обыграть Испанию. | soccernews.ru