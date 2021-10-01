Онопко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мнением о решении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы отказаться от участия в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаёт футболист, но больше – эмоционально", - сказал Онопко.

Напомним, что 33-летний Дзюба аргументировал свой отказ неоптимальной физической формой.

Сборная России 8 октября примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.

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