Онопко рассказал, как он делал выбор между сборными России и Украины
Бывший защитник московского "Спартака" Виктор Онопко, родившийся в Луганске в 1969 году, рассказал, почему он выбрал сборную России, а не Украины.
"Скажу честно: мне не поступило предложения играть за сборную Украины. Но если бы мне пришлось выбирать между Россией и Украиной, то думаю, что все равно принял бы предложение России, потому что играл в "Спартаке". В общем, я принял предложение Колоскова. Счастлив, что играл за сборную России", - сказал Онопко в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Онопко выступал за сборную России с 1992 по 2004 годы, провел за национальную команду 109 матчей и забил семь голов. Участник чемпионатов мира 1994 и 2002. Участник чемпионатов Европы 1992 и 1996.
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