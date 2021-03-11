Онопко рассказал, как он делал выбор между сборными России и Украины

Бывший защитник московского "Спартака" Виктор Онопко, родившийся в Луганске в 1969 году, рассказал, почему он выбрал сборную России, а не Украины.

"Скажу честно: мне не поступило предложения играть за сборную Украины. Но если бы мне пришлось выбирать между Россией и Украиной, то думаю, что все равно принял бы предложение России, потому что играл в "Спартаке". В общем, я принял предложение Колоскова. Счастлив, что играл за сборную России", - сказал Онопко в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Онопко выступал за сборную России с 1992 по 2004 годы, провел за национальную команду 109 матчей и забил семь голов. Участник чемпионатов мира 1994 и 2002. Участник чемпионатов Европы 1992 и 1996.

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