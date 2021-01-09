Онопко рассказал, зачем поцеловал шарф ЦСКА в 2010 году
Бывший капитан московского "Спартака" Виктор Онопко вспомнил об истории с поцелуем шарфа ЦСКА в 2010 году.
В сентябре 2009 года экс-защитник пришёл работать в армейский клуб, но болельщики его не приняли из-за спартаковского прошлого. Чтобы доказать свою лояльность, он по просьбе фанатов поцеловал эмблему команды.
"Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание - ослабить его, снять напряжённость. Оно и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём напоминают единицы. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф", - сказал 51-летний специалист.
Онопко выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. В тренерский штаб ЦСКА он входил до декабря 2020 года, после чего с ним не продлили контракт.
Не пропустите: Онопко допускает возвращение в "Спартак" после 11 лет работы в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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