Онопко считает, что Гайчу не стоит возвращаться в ЦСКА
Фото: Твиттер @PFCCSKA_en
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко назвал причины, которые не позволили форварду Адольфо Гайчу раскрыться в московском клубе.
"К сожалению, совсем не прижился в ЦСКА Гайч. У Адольфо были прекрасные перспективы — хороший скромный парень, игрок молодежной сборной Аргентины. Но ему было трудно. Гайч приехал с другого конца света после 5 месяцев перерыва на пандемию с лишним весом, хотя он сам громадный. Выкладывался, слушал советы, но не пошло. Мы и индивидуальные с ним работали, и пытались подобрать тактику, но просто не шло. Я много с ним общался по-испански, объяснял. Жаль, что у него не получилось адаптироваться. А сейчас смотрю как он играет за "Беневенто", забивает "Ювентусу". Поперло. Может, РПЛ — не его чемпионат, а ЦСКА — не его команда.
Если у Гайча все хорошо в "Беневенто", я бы на его месте не возвращался. Лучше ему играть там, раз получается. Думаю, дело не в тренере, а в адаптации", — приводит слова Онопко Sport24.
Напомним, за 18 матчей в составе ЦСКА аргентинец забил всего 1 гол.
Сейчас футболист выступает на правах аренды в "Беневенто". Там на его счету 2 мяча в 8 встречах Серии А.
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