Онопко считает, что Оличу будет непросто в ЦСКА
Фото: Твиттер @pfc_cska
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначение Ивицы Олича главным тренером "армейцев".
"Как болельщик я думал, что Гончаренко доработает до конца сезона, а потом будут судить по результатам. Он с командой провел важный этап – зимние сборы, где было проделано много работы.
Сейчас Оличу будет нелегко, все наработки со сборов уже воплощаются. Но он не будет делать резких шагов.
Очень важна будь роль его помощников – братьев Березуцких. Олич прошел хорошую школу, ассистенты должны ему помочь", – сказал Онопко в студии на канале "Матч Премьер".
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