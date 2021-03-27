Онопко считает, что Оличу будет непросто в ЦСКА

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Онопко считает, что Оличу будет непросто в ЦСКАФото: Твиттер @pfc_cska 
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначение Ивицы Олича главным тренером "армейцев".

"Как болельщик я думал, что Гончаренко доработает до конца сезона, а потом будут судить по результатам. Он с командой провел важный этап – зимние сборы, где было проделано много работы.

Сейчас Оличу будет нелегко, все наработки со сборов уже воплощаются. Но он не будет делать резких шагов.

Очень важна будь роль его помощников – братьев Березуцких. Олич прошел хорошую школу, ассистенты должны ему помочь", – сказал Онопко в студии на канале "Матч Премьер".

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