Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд
Фото твиттер Eurosport.ru
Игроки сборных России и Турции, участвовавшие в матче Кубка Легенд, едва не подрались прямо на поле.
Спровоцировал конфликт действующий тренер российской сборной Виктор Онопко.
51-летний бывший защитник толкнул Мехмета Аурелио, что привело к потасовке.
Не пропустите: Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru
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