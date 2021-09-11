Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд

Теги виктор онопко

Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд

Фото твиттер Eurosport.ru

Игроки сборных России и Турции, участвовавшие в матче Кубка Легенд, едва не подрались прямо на поле.

Спровоцировал конфликт действующий тренер российской сборной Виктор Онопко.

51-летний бывший защитник толкнул Мехмета Аурелио, что привело к потасовке.

Не пропустите: Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru
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