Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд

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Игроки сборных России и Турции, участвовавшие в матче Кубка Легенд, едва не подрались прямо на поле.

Спровоцировал конфликт действующий тренер российской сборной Виктор Онопко.

51-летний бывший защитник толкнул Мехмета Аурелио, что привело к потасовке.

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