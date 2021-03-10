Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко провел сравнение между защитником москвичей Виктором Васиным с легендой сборной Германии Францем Беккенбауэром.

"Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но его преследует невезение — он дважды подряд рвал кресты! Ему пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы восстановиться и вернуться в строй. Как часто бывает, не обошлось без потерь — снизилась стартовая скорость, стало хуже с координацией. К этому добавилась неуверенность, а с ней и необъяснимые ошибки. Именно желание перестраховаться, которое приводит к ошибкам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА", приводит слова Онопко "СЭ".

В текущем сезоне защитник сыграл в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 1 результативная передача и 3 желтых карточки.