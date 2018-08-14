Онопко: "У Черышева - большие шансы стать основным игроком "Валенсии"

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Онопко: "У Черышева - большие шансы стать основным игроком "Валенсии"Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался о переходе вингера сборной России Дениса Черышева из "Вильярреала" в "Валенсию".

"Я считаю, что у Черышева - большие шансы стать основным игроком в "Валенсии". Денис давно доказал, что может играть на высочайшем уровне. Последний Чемпионат Мира - яркое тому подтверждение. Он и до него неплохо играл. В "Мадриде", к сожалению, ему не удалось получить постоянную практику из-за высокой конкуренции. Но в "Вильярреале", когда появлялся на поле, он проводил хорошие матчи. Единственное что не позволяло ему окончательно стать основным в предыдущей команде - частые травмы. Потому что травмы - это сначала лечение, потом длительное восстановление, форму надо набирать", - цитирует наставника армейцев Спорт24.

Напомним, "Валенсия" оригинально объявила о возвращении Черышева. | soccernews.ru

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