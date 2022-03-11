Онопко вошёл в тренерский штаб "Ростова"
Фото сайт "Ростова"
Виктор Онопко будет помощником Валерия Карпина не только в сборной России, но и в "Ростове".
"Жёлто-синие" на своём официальном сайте объявили о вхождении 52-летнего специалиста в тренерский штаб команды.
При этом Онопко сохранит свой пост и в национальной сборной.
"Ростов" идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ - это зона переходных матчей.
Не пропустите: Дюков объяснил, почему Карпину разрешили совмещать посты в сборной и "Ростове". | http://soccernews.ru
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