Онопко впервые высказался о своём уходе из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию со своим уходом из армейского клуба.

"17 декабря мы провели последний матч года с "Ростовом". Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье. А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлён не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе - и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясён.

Что касается причин прекращения сотрудничества, то гендиректор сказал что-то насчёт другого направления; какого именно - я так и не понял. После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьёй. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

Почему так случилось? Версии есть, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли", - сказал 51-летний специалист.

Онопко работал в ЦСКА с сентября 2009 года. Вместе с ним тренерский штаб команды покинул Сергей Овчинников.

Не пропустите: Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Турции. | http://soccernews.ru