Онопко вспомнил момент в карьере, за который ему все еще стыдно

Теги виктор онопко

Онопко вспомнил момент в карьере, за который ему все еще стыдноЭкс-футболист сборной России Виктор Онопко поделился историей из своего прошлого, за которой он стыдится до сих пор.

"Это история, когда в сборной подписали письмо с просьбой отставки Павла Садырина. Все еще вспоминаю ее с болью и ощущением несправедливости по отношению к очень порядочному и преданному делу человеку. Мы пошли на поводу у тех, кто всеми способам хотел убрать Павла Федоровича. Они планировали поставить своего человека, настаивая на том, что так для будет лучше для сборной. Это иначе как подлостью не назовешь.

Ситуацию изменил Борис Петрович Игнатьев. Он позвонил моей супруге и рассказал, что происходит на самом деле. Она сообщила все мне, а я переговорил с нашими спартаковскими ребятами. После чего мы приняли решение поехать на чемпионат мира в США. Но команда была уже не та...

Прошло уже почти тридцать лет, а я испытываю чувство вины перед Павлом Федоровичем. Еще раз мысленно прошу у него прощения за ту печальную историю. И только теперь я понял, насколько беззащитны люди", - приводит слова Онопко "СЭ".

Напомним, "Письмо четырнадцати" было написано 17 ноября 1993 года. В нем футболисты сборной России требовали назначить главным тренером Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина. Кроме того, они хотели увеличения суммы призовых за выход в финальную часть ЧМ-1994 и улучшить материально-техническое обеспечение сборной.

Читать также: Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца

Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов