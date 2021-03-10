Онопко вспомнил момент в карьере, за который ему все еще стыдно
Экс-футболист сборной России Виктор Онопко поделился историей из своего прошлого, за которой он стыдится до сих пор.
"Это история, когда в сборной подписали письмо с просьбой отставки Павла Садырина. Все еще вспоминаю ее с болью и ощущением несправедливости по отношению к очень порядочному и преданному делу человеку. Мы пошли на поводу у тех, кто всеми способам хотел убрать Павла Федоровича. Они планировали поставить своего человека, настаивая на том, что так для будет лучше для сборной. Это иначе как подлостью не назовешь.
Ситуацию изменил Борис Петрович Игнатьев. Он позвонил моей супруге и рассказал, что происходит на самом деле. Она сообщила все мне, а я переговорил с нашими спартаковскими ребятами. После чего мы приняли решение поехать на чемпионат мира в США. Но команда была уже не та...
Прошло уже почти тридцать лет, а я испытываю чувство вины перед Павлом Федоровичем. Еще раз мысленно прошу у него прощения за ту печальную историю. И только теперь я понял, насколько беззащитны люди", - приводит слова Онопко "СЭ".
Напомним, "Письмо четырнадцати" было написано 17 ноября 1993 года. В нем футболисты сборной России требовали назначить главным тренером Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина. Кроме того, они хотели увеличения суммы призовых за выход в финальную часть ЧМ-1994 и улучшить материально-техническое обеспечение сборной.
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