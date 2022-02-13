Онопко высказался о предстоящем переходе Чернова в "Спартак"

Фото: инстаграм Никиты Чернова/Автор неизвестен

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о предстоящем переходе защитника самарских "Крыльев Советов" Никиты Чернова в московский "Спартак".

"Чернов - грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Игнашевича. Никиту ведь еще Капелло совсем молодым в сборную приглашал. В свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в "Крыльях" это подтвердил. А "Спартак" убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю!" - приводит слова Онопко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 26-летний Чернов перейдет в "Спартак" в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "Крыльями Советов". Таким образом, футболист достанется "красно-белым" бесплатно.

Чернов ранее играл за ЦСКА, "Балтику", "Енисей" и "Урал". За сборную России провел два матча.

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