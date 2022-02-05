Онопко высказался о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы
Фото твиттер Eurosport.ru
Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об ожиданиях фанатов "Бетиса" от матчей с "Зенитом" в плей-офф Лиги Европы.
"В "Бетисе" все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъёме - идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после "Реала", - цитирует Онопко "СЭ".
"Зенит" проведёт первый матч дома 17 февраля. Ровно через неделю "Бетис" примет "сине-бело-голубых" на "Бенито Вильямарин".
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