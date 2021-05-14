Онугха: "В Дании Путина называют королём мира"

Фото пресс-служба президента России / Алексей Дружинин

Нападающий "Вайле" Герман Онугха, права на которого принадлежат "Краснодару", рассказал, о чём его спрашивают партнёры по датской команде.

"Все спрашивают про холод. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: "Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно". Но Россия им интересна. Путина называют королём мира. Постоянно спрашивают: "Есть у тебя телефон короля мира?". Я говорю: "Кого?". А они все: "Путин! Путин!". Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался. Но вообще у нас очень классная атмосфера. Улыбаются, все общаются, что-то обсуждают", - поведал Онугха.

Форвард перебрался в "Вайле" в феврале на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 4 гола.

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