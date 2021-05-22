Onze Mondial признал Бензема лучшим игроком сезона 2020/21

Фото сайт "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился индивидуальной награды от журнала Onze Mondial.

33-летнего француза признали лучшим игроком сезона 2020/21 в Европе.

Нападающий "сливочных" победил в голосовании, получив поддержку 47,3 процента опрошенных. В топ-3 также вошли Лионель Месси ("Барселона", 20,1%) и Роберт Левандовски ("Бавария", 11,3%).

В этом сезоне Бензема сыграл за "Реал" 45 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 8 ассистов.

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